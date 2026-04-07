All’Auditorium Loria un incontro su “Cittadinanza attiva e sicurezza urbana”

Si parlerà anche di controllo di vicinato e di volontari per la sicurezza nell’incontro pubblico “Cittadinanza attiva e sicurezza urbana: il ruolo della comunità” in programma martedì 14 aprile, alle 20.30 all’Auditorium Loria, a ingresso libero.

Promosso dal Comune di Carpi, l’incontro è l’occasione per approfondire i temi della sicurezza urbana integrata e gli strumenti di cittadinanza attiva promossi dall’amministrazione comunale e dalla Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, come, per esempio, il bando (aperto fino al 30 aprile) per diventare assistente civico, una figura che coadiuva la Polizia locale con una funzione di controllo nel corso di eventi e manifestazioni sportive e per i presidi scolastici.

Relatori della serata saranno Gian Guido Nobili, responsabile Area sicurezza urbana, legalità e Polizia Locale della Regione Emilia Romagna, e Davide Golfieri, comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine. Introduce e modera Paola Poletti, assessora alle Politiche per la sicurezza del Comune di Carpi. L’incontro sarà registrato e disponibile dal giorno successivo sul canale Youtube del Comune di Carpi.

Il controllo di vicinato, che integra le politiche per la sicurezza dello Stato, delle regioni e degli enti locali, consiste nell’organizzazione tra vicini di casa per prevenire il verificarsi di eventi di microcriminalità attraverso attività di monitoraggio e vigilanza e l’eventuale successiva segnalazione agli organi di polizia. A Carpi esistono 65 gruppi di controllo di vicinato, la loro esistenza è segnalata da appositi cartelli che hanno anche una funzione di deterrenza, comunicando a chiunque passi in zona che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che accade all’interno della propria area di competenza. I gruppi si fondano sulla collaborazione e la fiducia tra vicini, che sono fondamentali per instaurare un clima di sicurezza che sarà percepito da tutti i residenti.