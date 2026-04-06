Furto in un salone di bellezza, arrestato 30enne

Furto in via Antonio Rosmini a Rivalta intorno alle 4:30 di questa mattina. Un uomo mascherato si era introdotto in un negozio di parrucchieri cercando di rubare inosservato, ignorando però il sistema di videosorveglianza. Allertato dal suo smartphone, il proprietario ha avvisato i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, che sono intervenuti tempestivamente. Gli agenti hanno sorpreso l’uomo all’interno del negozio mentre tentava di sottrarre tre cellulari e quattro piastre per capelli. Inoltre, attraverso una porta interna, era entrato anche in un negozio di estetica adiacente, rubando un salvadanaio con circa 30 euro.

Il ladro, un 30enne senza fissa dimora già noto alle forze dell‘ordine, era soggetto a un provvedimento di divieto di ritorno a Reggio Emilia per tre anni, che aveva violato. Arrestato in flagranza per tentato furto aggravato, è stato posto a disposizione della Procura per ulteriori accertamenti e possibile azione penale.