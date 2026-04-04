Trovato in casa con oltre 3 kg di droga e 65 mila euro in denaro contante: arrestato

Durante un’operazione contro il crimine e lo spaccio di droga, la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha perquisito ieri l’abitazione di un trentenne nella zona della stazione “Storica“. Gli agenti, dopo aver osservato movimenti sospetti, hanno trovato circa 3 kg di droga (marijuana e hashish), strumenti per il confezionamento, bilancini di precisione e 65.000 euro in contanti, considerati proventi dell’attività illecita.

Il giovane è stato arrestato per possesso di droga a fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini continuano, coordinate dalla Procura della Repubblica, per individuare eventuali complici.