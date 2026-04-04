Novellara: incendio in un’abitazione in Via Einaudi

Dalle ore 12:00 di oggi, un vasto incendio ha interessato un‘abitazione situata in Via Einaudi, nel comune di Novellara. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per gestire l’emergenza. Le operazioni di spegnimento hanno visto l’impiego delle squadre dei distaccamenti di Guastalla e Luzzara, coordinate con il supporto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Reggio Emilia.

Gli operatori hanno lavorato intensamente per delimitare l’area interessata dalle fiamme e scongiurare il rischio di propagazione. Attualmente sono in corso le procedure di bonifica e messa in sicurezza dell’edificio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Non si registrano feriti o persone coinvolte nell’incidente.