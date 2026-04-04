Incidente sul lavoro a San Felice, muore 73enne

Tragedia sul lavoro questa mattina a San Felice dove un incidente mortale ha scosso la comunità locale. La vittima è un uomo di 73 anni che ha perso la vita a causa del cedimento di una gru e del cestello in cui era l’uomo. A bordo dello stesso cestello si trovava anche il figlio dell’uomo, di 39 anni, attualmente ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Baggiovara, con prognosi riservata. La tragedia è avvenuta in un cantiere edile situato in via Circondaria, dove i due stavano utilizzando l’attrezzatura per raggiungere i piani superiori di un’abitazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, il personale della Medicina del lavoro e gli operatori del 118 per le indagini e e soccorsi.