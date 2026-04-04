Identificato il presunto autore del furto al Santuario della Madonna di San Luca

Gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna hanno identificato il presunto responsabile del furto avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 febbraio scorso presso il Santuario della Madonna di San Luca. Le indagini, particolarmente complesse, sono state condotte attraverso un’analisi dettagliata delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Queste hanno permesso di individuare un‘auto sospetta che sarebbe stata usata dal ladro, il quale avrebbe agito da solo.
Il veicolo in questione è ricomparso in altre registrazioni delle telecamere dislocate in diverse aree cittadine. Grazie a un meticoloso lavoro di raccordo delle immagini, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’itinerario seguito dall’auto il 17 febbraio. Si è scoperto che il mezzo era stato rubato lo stesso pomeriggio in città, sfruttando il momento in cui il proprietario lo aveva lasciato incustodito per sbrigare una commissione urgente.
L’analisi delle riprese effettuate nell‘area del furto ha portato all’individuazione di un sospettato: un cittadino albanese del 1982, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Ulteriori indagini hanno rivelato che il sospettato si è allontanato dal territorio italiano il giorno successivo al furto, essendo stato identificato in Slovenia. Ciò lascia ipotizzare che fosse diretto verso l‘Albania, suo paese d’origine. Sulla base degli elementi raccolti durante l’indagine, la Procura della Repubblica ha affidato alla Squadra Mobile l‘incarico di notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, sia in relazione al furto presso la Basilica di San Luca sia al furto dell’auto utilizzata per raggiungere il luogo del reato. Si precisa che le indagini sono tuttora in corso e che, in conformità al principio giuridico di presunzione di innocenza, l’indagato è considerato tale fino a eventuale condanna definitiva.