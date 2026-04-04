Identificato il presunto autore del furto al Santuario della Madonna di San Luca

Gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna hanno id ent i f i c ato il presunto res p o n sabil e del furto avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 febbraio scorso presso il Santuario della Madonna di San Luca. Le indagini, particolarmente complesse, sono stat e co n do tte attr av e r so un’analisi dettagliata delle immagini r egi strate dagli impianti di videosorveglianza p r e s e nt i n e lla zona. Queste hanno perm e ss o di individuare un ‘ auto sospetta che sar e bb e stata u sa t a da l l a dr o, i l q u a l e a vr e bb e agito da solo.

I l vei c o l o in quest i o ne è ric o m pars o in altre registrazioni delle telecamere dislocate in diverse aree cittadine. Grazie a un met i coloso lavoro di r a c c o rdo delle immagini, gli investigatori sono ri u s c iti a r i cos tr uir e l’ i t in er a r i o s e gu it o dall’auto il 17 febbraio. Si è scoperto che il mezzo era stat o rub a t o lo s te ss o pomeriggio in città, sf r u ttando i l m o m e nto i n cu i i l pr opr iet a ri o l o aveva lasciato inc u s to d ito pe r s b ri g are un a co mm is s i on e ur g e nte .