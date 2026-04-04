Casalecchio di Reno: 28enne arrestato per furto aggravato

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 28enne di Rovigo per furto aggravato. È successo nella notte del 03 aprile 2026, durante un servizio di controllo del territorio, quando l’attenzione dei militari è stata richiamata da un’auto sospetta parcheggiata in via Corsica con le chiavi inserite nel quadro di accensione. I sospetti di essersi imbattuti davanti a un veicolo rubato sono stati esclusi durante gli accertamenti.

Ulteriori approfondimenti sul mezzo, però, hanno rilevato dei dubbi sul proprietario, un 28enne di Rovigo gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. A quel punto, i Carabinieri si sono messi ad esaminare l’abitacolo e hanno trovato un foglio di carta con la lista di numerosi circoli ricreativi della provincia di Bologna, tra cui uno situato a 150 metri di distanza.

Temendo che il giovane si fosse recato fino a Casalecchio di Reno per commettere un furto ai danni del predetto circolo, i militari si sono diretti velocemente verso la struttura e quando sono arrivati lo hanno sorpreso mentre usciva con la refurtiva: 193 euro in contanti (banconote e monetine). Il denaro, sequestrato dai Carabinieri, proveniva dalla cassa del bar che il presunto responsabile era riuscito ad asportare previa effrazione della porta d’ingresso, attraverso un cacciavite che aveva con sé. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 28enne arrestato dai Carabinieri, è stato accompagnati in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.