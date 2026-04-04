Cade dalla tromba delle scale, morto a Bologna un ragazzino di 12 anni

Un 12 anni è morto venerdì sera intorno alle 19:00 in via Piave a Bologna, dopo essere precipitato dalla tromba delle scale di una palazzina. Il ragazzino, di origine albanese, sarebbe caduto dall’ottavo piano dove, secondo una prima ricostruzione, si trovava insieme ad alcuni coetanei. Durante un gioco sarebbe scivolato su una lastra di plexiglas vicino a un lucernario e poi sarebbe caduto nel vuoto all’interno della tromba delle scale. Sembra che la caduta sia stata provocata dal cedimento della lastra sotto i suoi piedi. Il 12enne, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia.