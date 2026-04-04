Bologna: smarrisce la fede nuziale. La Polizia di Stato trova il proprietario e la restituisce nel giorno dell’anniversario

A Bologna, il 2 aprile, la Polizia di Stato ha rintracciato il proprietario di una fede nuziale smarrita, restituendola proprio nel giorno del 20° anniversario di matrimonio della coppia. La fede, persa il 1° aprile e trovata da una passante, era stata consegnata al Commissariato Due Torri San Francesco. Al suo interno erano incisi la data delle nozze, “02.04.2006“, e il nome “Luisa“. Grazie alle verifiche svolte dagli agenti, è stato possibile identificare e contattare i coniugi. Il marito, dispiaciuto per la perdita dell’anello, ha accolto la notizia con grande gioia. La coppia, recatasi al Commissariato, ha ringraziato gli agenti definendo il ritrovamento un “regalo“ per il loro anniversario e ha scattato insieme una foto ricordo.