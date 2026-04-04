Bibbiano: durante una perquisizione, i Carabinieri recuperano una viola dal valore di 40mila euro sottratta al fratello di Romano Prodi. Minorenne denunciato

L’indagine della Procura per i Minorenni di Bologna ha delegato ai Carabinieri di Bibbiano una perquisizione domiciliare legata a un furto con destrezza avvenuto in Val d’Enza. Una signora di 77 anni è stata derubata mentre era in auto: distratta da un giovane con la scusa di chiedere indicazioni, il complice le ha sottratto la borsa. Subito dopo, i responsabili hanno effettuato un prelievo fraudolento di 1.000 euro e un pagamento presso un distributore di carburante.

Le telecamere di un bancomat hanno immortalato un giovane che effettuava il prelievo illecito, fornendo indizi chiave. La Procura ha emesso un mandato di perquisizione contro il sospettato. Durante l’intervento, i Carabinieri di Bibbiano, con supporto di quelli di Quattro Castella, hanno rinvenuto abiti corrispondenti a quelli usati per l’atto criminale.

Inoltre, è stata trovata una viola del valore di 40.000 euro rubata poco prima a Montecchio Emilia al fratello dell’ex Premier Romano Prodi, insieme ad altri oggetti sospetti tra cui un soffiatore professionale, una motosega e uno smartphone privo di SIM card. Il giovane è stato denunciato alla Procura minorile per indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. La viola è stata restituita, mentre proseguono gli accertamenti per identificare i proprietari degli altri beni sequestrati e completare le indagini preliminari.