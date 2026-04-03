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Ultimati gli Interventi urgenti sulle reti idriche in via Cisalpina e via Terrachini a Reggio Emilia

Reggio Emilia
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cantiere di via Terrachini

Sono ultimati intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 3 aprile, anticipatamente sui tempi previsti, nonostante la complessità, gli interventi di Iren Acqua Reggio sulle reti idriche di via Terrachini nel capoluogo, a causa di due distinte perdite registratesi nella giornata di ieri.

Allo stesso modo, gli interventi previsti per ieri, giovedì 2 aprile, per una perdita nei pressi della rotonda tra via Cisalpina e via Fratelli Manfredi, sono terminati entro alle 23.

Complessivamente, tra tecnici e squadre operative, è stata impiegata una dozzina di persone.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.

 

















Redazione 1

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