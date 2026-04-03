Ultimati gli Interventi urgenti sulle reti idriche in via Cisalpina e via Terrachini a Reggio Emilia

Sono ultimati intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 3 aprile, anticipatamente sui tempi previsti, nonostante la complessità, gli interventi di Iren Acqua Reggio sulle reti idriche di via Terrachini nel capoluogo, a causa di due distinte perdite registratesi nella giornata di ieri.
Allo stesso modo, gli interventi previsti per ieri, giovedì 2 aprile, per una perdita nei pressi della rotonda tra via Cisalpina e via Fratelli Manfredi, sono terminati entro alle 23.
Complessivamente, tra tecnici e squadre operative, è stata impiegata una dozzina di persone.
Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.