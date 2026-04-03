Pasqua 2026, al via i controlli dei carabinieri reggiani

Le festività pasquali nella provincia di Reggio Emilia saranno all’insegna della sicurezza grazie a un‘attenta combinazione di strategie: da un lato, il rafforzamento delle attività di controllo del territorio e dall’altro la collaborazione attiva dei cittadini, invitati a segnalare qualsiasi movimento sospetto come osservatori consapevoli. Un connubio che punta a garantire tranquillità attraverso l’operazione denominata “Pasqua tranquilla”.

Sin da oggi, Venerdì Santo, è stato avviato un massiccio dispositivo di sorveglianza che coinvolgerà 60 pattuglie automontate e più di 120 carabinieri, sia territoriali sia forestali, distribuiti su tutta la provincia. L’obiettivo primario è quello di intensificare i controlli stradali e il presidio nei centri storici, nei complessi industriali e nelle aree residenziali per prevenire furti, truffe agli anziani e altre attività criminali. Ulteriori verifiche saranno condotte nei locali pubblici per accertare le condizioni igienico-sanitarie e scoraggiare la somministrazione di alcolici a persone già in condizioni alterate. Un ruolo determinante sarà svolto dai Carabinieri Forestali, che si concentreranno sulle emergenze ambientali, monitorando i terreni montuosi più difficili da raggiungere, le zone rivierasche e le aree campestri. Particolare attenzione sarà riservata alla prevenzione degli incendi, con vigilanza rafforzata nelle aree spesso utilizzate per le tradizionali grigliate di pasquetta. Il dispositivo include anche pattuglie a piedi nei centri urbani, con un focus particolare sugli anziani, che potranno fruire dell’intervento diretto delle forze dell’ordine.

Sul fronte della sicurezza stradale, saranno istituiti numerosi posti di blocco per il controllo delle condotte di guida tramite l’utilizzo di etilometri. Ai conducenti verranno forniti consigli volti a ricordare le principali norme di prevenzione, mentre saranno intensificate le attività di sensibilizzazione per una circolazione più sicura. Un totale di circa 150 pattuglie, formate da 300 militari tra carabinieri territoriali e forestali in uniforme e in borghese, garantiranno una copertura capillare su tutto il territorio provinciale. Sotto osservazione finiranno anche condomini e abitazioni lasciate incustodite dai proprietari in viaggio o impegnati in escursioni fuori porta, con l’obiettivo di scongiurare intrusioni o atti illeciti.

La sinergia tra pattugliamento attivo delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini rappresenta il punto forte dell’intera operazione. Agli abitanti della provincia viene ribadito l’invito a segnalare qualsiasi situazione sospetta al numero 112, anche in forma anonima. Grazie a questa rete di prevenzione e vigilanza, Reggio Emilia si prepara ad affrontare le festività pasquali con una solida garanzia di protezione per il territorio e i suoi cittadini.