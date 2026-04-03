Nuoto: Colimodio super ai “Criteria Nazionali Giovanili BPER”

Risultati strepitosi per gli atleti di Reggiana Nuoto ai “Criteria Nazionali Giovanili BPER 2026”, conclusisi ieri a Riccione, dove Nathan Colimodio mette in bacheca tre ori e scrive il suo nome nei record della manifestazione. Nella classifica generale maschile del Trofeo la società reggiana si posiziona al 14° posto su 166 squadre partecipanti, con 68 punti, e nella classifica Ragazzi all’8° posto su 114 squadre, con 54 punti.

La prestigiosa competizione, andata in scena dal 26 marzo al 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione, riunisce i migliori talenti italiani delle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. Culmine della stagione e, per il settore giovanile, primo vero confronto con l’élite nazionale della propria categoria, il format dell’evento, in vasca corta, ha previsto 20 gare per ciascun settore: 17 individuali e 3 di squadra con le staffette.

Sui blocchi di partenza, per la sezione maschile, in 2013 atleti in rappresentanza di 291 società, divisi nelle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti. Dodici i ragazzi granata protagonisti: Nicolò Baldi, Leonardo Bernardi, Nathan Colimodio e Federico Zini, per la categoria Ragazzi; Gianpaolo Benelli, Mattia Campanale, Fabio De Vitis, Matteo Galeotti, Alessio Savinelli, Juniores; Simone Ficarelli, Sebastian Manfredi e Riccardo Stocchetti, Cadetti.

Nei 100 rana (Ragazzi 14) cade uno dei record della manifestazione più longevi. A compiere l’impresa è Nathan Colimodio (2012), allenato da Riccardo Sassi, che registra un clamoroso 1’03″52, demolendo il proprio personale di 1’06″05 e mandando in archivio l’1’04″61 di Andrea Toniato del 2005. Prestazione di altissimo livello per Colimodio anche nei 200 rana, che vince in 2’19’’76, a pochissimi centesimi dal record. L’atleta conquista, infine, l’oro con record della manifestazione anche nei 50 rana, in 29’’12.

Nella prima giornata di gare, lunedì 30 marzo, sale sul podio anche l’atleta granata Riccardo Stocchetti, che ottiene l’argento nei 100 dorso (Cadetti), chiudendo in 52’’85, ripete poi l’argento anche nei 50 dorso, con il tempo di 24.35, nella terza giornata di gare, mercoledì 1 aprile.

Sul podio anche Nicolò Baldi, che, nella seconda giornata di gare, martedì 31 marzo, conquista prima la medaglia d’argento nei 50 stile libero (Ragazzi 1), fermandosi in 23’’26, e poi quella di bronzo nei 100 farfalla, che termina in 55’’39; nella terza giornata è di nuovo bronzo nei 50 dorso, chiudendo in 26’’40.

Non sono mancate grinta e determinazione per gli altri atleti granata, che hanno brillato in vasca con prestazioni di alto livello e piazzamenti di rilievo in tutte le gare disputate.

Grandissima la soddisfazione della società granata. “Questo risultato è storico per la nostra società – afferma il direttore sportivo di Reggiana Nuoto, Filippo Barbacini -, mai prima d’ora avevamo conquistato così tante medaglie in una singola edizione. Ciò è motivo d’orgoglio per me e per i miei colleghi. Un risultato frutto di una pianificazione e una crescita costante del nostro movimento natatorio. Speriamo che i cambiamenti che ci saranno in vista della costruzione del nuovo impianto natatorio di via Melato non ci penalizzino in futuro. Dati gli ottimi risultanti che stiamo conseguendo, l’augurio è che l’amministrazione comunale ci aiuti tutelando il movimento natatorio reggiano”.