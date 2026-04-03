Bologna: giovane arrestato dalla Polizia locale per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti

Percorreva in senso vietato via Mondo a bordo di un potente monopattino, quando all’altezza del giardino Davide Penazzi-Campo Savena, si arrestava e scambiava qualcosa con un altro uomo appiedato. Mercoledì scorso, questo atteggiamento sospetto, non è sfuggito ad una pattuglia del reparto territoriale San Donato-San Vitale impegnata in un servizio di controllo del territorio.

Il giovane a bordo del monopattino ha tentato di allontanarsi urtando uno degli agenti ma poi, caduto a terra, è stato immediatamente bloccato. L’altro soggetto, una volta raggiunto dagli operatori, aveva appena gettato la dose acquistata dichiarando di essere un consumatore di sostanze in stato di astinenza e manifestando evidenti segni di malessere e alterazione. La pattuglia ha quindi chiesto il supporto sanitario e l’uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Il giovane diciannovenne che conduceva il monopattino invece, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, di numerosi ovuli di cocaina già confezionati in porzioni e pronti per lo spaccio, oltre a denaro contante. A questo punto, l’uomo è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e il processo per direttissima di ieri ha convalidato l’arresto con la misura cautelare dell’obbligo di firma, in attesa del giudizio.