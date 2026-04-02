Un ferito grave in un incidente lungo viale Martiri di piazza Tien an Man a Reggio Emilia

Un ferito grave in un incidente stradale avvenuto oggi poco dopo le 14:30 in viale Martiri di piazza Tien an Man a Reggio Emilia. Nello scontro tra un mezzo pesante ed una utilitaria, ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultima, un uomo di 65 anni, che rimasto intrappolato nell’abitacolo dell’autovettura ha riportato numerosi traumi. Oltre ai soccorsi sanitari sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Praticamente illeso il 71enne alla guida del camion.