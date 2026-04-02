Interventi urgenti sulla rete idrica in via Cisalpina e via Terrachini a Reggio Emilia

A causa di tre perdite riscontrate sulle tubazioni idriche nella giornata odierna in diverse zone del territorio del Comune di Reggio Emilia, i tecnici di Iren Acqua Reggio dovranno effettuare nella serata di oggi e nella giornata di domani interventi urgenti di manutenzione delle reti.

Il primo intervento avrà luogo questa sera, a partire dalle 20:30, nei pressi della rotonda tra via Cisalpina e via Fratelli Manfredi (svincolo proveniente dal Tribunale).

Nonostante non siano previsti disservizi prolungati, sono possibili interruzioni temporanee dell’erogazione idrica tra le ore 21:00 e le ore 03:00 per alcune utenze di Via Cisalpina e Via Pitagora.

Il traffico in direzione via Fratelli Manfredi sarà deviato in via Due Canali tramite apposita segnaletica posizionata in loco.

Il secondo intervento, previsto per la mattinata di domani, venerdì 3 aprile, avrà inizio verso le 6:30 e riguarderà due distinte riparazioni lungo via Terrachini.

L’interruzione del servizio avverrà a tratti nella fascia oraria 07:00 – 16:00 nella zona via Terrachini, fino a viale Risorgimento e limitrofe.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato con movieri.

Sono in corso di affissione avvisi in loco per le utenze interessate dai possibili disservizi.

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione.