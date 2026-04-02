I Carabinieri incontrano gli studenti di Bomporto: riflessioni condivise su bullismo e legalità

Ieri, presso l’Istituto scolastico “Alessandro Volta” di Bomporto, si è tenuto un incontro dedicato alla diffusione della cultura della legalità che ha coinvolto circa 75 alunni delle classi terze medie. L’evento si inserisce nell’ambito della più ampia iniziativa intrapresa dall’Arma dei Carabinieri, volta a promuovere e sviluppare i valori della legalità tra le giovani generazioni.

La sessione ha visto la partecipazione del Tenente Pietro Romano Nervi, Ufficiale frequentatore del terzo anno della Scuola Ufficiali di Roma, attualmente impegnato in un periodo di addestramento “training on the job” presso la Compagnia CC di Modena, che ha illustrato ai ragazzi le delicate dinamiche connesse ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Al suo fianco, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Modena, Maggiore Marco Zavattaro, ha contribuito a delineare il quadro delle responsabilità e delle tutele previste per i più giovani.

Durante la mattinata, i militari si sono intrattenuti con gli studenti per rispondere ad alcuni interrogativi e sciogliere dubbi legati all’uso consapevole dei mezzi digitali e al rispetto reciproco, operando in un clima di serena collaborazione. Un apporto fondamentale al confronto è arrivato dai docenti presenti, la cui mediazione e sensibilità si sono rivelate preziose per stimolare la riflessione tra i banchi e per raccordare i temi istituzionali alla realtà quotidiana scolastica.

L’incontro ha permesso di stabilire un dialogo costruttivo, volto a favorire una maggiore vicinanza tra l’Arma e gli adolescenti del territorio ed ha rimarcato l’impegno costante dell’Istituzione nel sostenere il percorso di crescita delle nuove generazioni, promuovendo i valori della convivenza civile e della consapevolezza sociale.

L’attività descritta sottolinea l’importanza del presidio sociale svolto dall’Arma, non solo attraverso il controllo del territorio, ma anche tramite l’educazione dei più giovani alla legalità e alla prevenzione dei fenomeni di degrado e di illegalità diffusa.