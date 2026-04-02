Cocaina “al sicuro” in una cassetta di sicurezza. La Polizia di Bologna arresta un uomo che aveva tentato di nascondere la droga in banca

Durante la mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Bologna, nello specifico personale del Commissariato Bolognina Pontevecchio ha individuato e tratto in arresto un cittadino italiano che, qualche settimana fa, aveva tentato di occultare in banca della sostanza stupefacente.

L’indagine ha avuto origine il 16 marzo scorso, quando gli Agenti avevano rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, circa 50 grammi di cocaina in una cassetta di sicurezza presso la filiale della banca di via Benedetto Marcello.

Grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza della banca è stato possibile identificare il soggetto che aveva nascosto la sostanza; si tratta di un uomo italiano classe 1982 già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti a suo carico in materia di stupefacenti e per ricettazione.

A seguito dell’identificazione dell’uomo, i poliziotti hanno avviato un’attività di osservazione nei pressi dell’abitazione del sospettato; a seguito di perquisizione domiciliare gli Agenti hanno rinvenuto all’interno di un astuccio, riposto in un comodino della camera da letto, sostanza solida marrone suddivisa in sette frammenti risultata essere complessivamente 65 grammi di hashish, oltre che pochi grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

L’uomo, al termine delle attività, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.