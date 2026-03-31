Vandalizzata a Bologna la nuova sede di FDI

(DIRE) – Appena inaugurata, già vandalizzata e presa di mira. Sulla porta della nuova sede di Fratelli d’Italia a Bologna qualcuno è andato a scrivere a grandi lettere “fasci appesi” con vernice spray nera. La scoperta della scritta è stata fatta stamattina. La sede era stata inaugurata ufficialmente lo scorso sabato 21 marzo.

(Mac/ Dire)