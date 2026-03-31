Sicurezza e protezione civile: a San Lazzaro parte il tour tra i cittadini

Sette appuntamenti dedicati all’informazione, al confronto e alla partecipazione dei cittadini sui temi della sicurezza urbana e della gestione delle emergenze. Sono quelli che il Comune di San Lazzaro ha organizzato dal 14 aprile al 25 maggio in diversi luoghi della città a cui parteciperanno la Vicesindaca e Assessora alla Sicurezza Sara Bonafè, insieme ai rappresentanti della Polizia Locale e delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di presentare il nuovo Piano comunale di Protezione Civile e raccogliere osservazioni, proposte e bisogni dei cittadini.

Il calendario prevede sette incontri: martedì 14 aprile alle ore 20:30 presso il CNOS-FAP Salesiani (via Idice 27, Castel de’ Britti); martedì 21 aprile alle ore 20:30 al Centro La Terrazza (via del Colle 1, Ponticella); giovedì 30 aprile alle ore 20:30 al Centro Annalena Tonelli (via Galletta 42, Mura San Carlo); martedì 5 maggio alle ore 20:30 presso la sala parrocchiale della Chiesa San Luca Evangelista (via Donini 2, Cicogna); giovedì 14 maggio alle ore 20:30 al Centro Malpensa (via Jussi 33); giovedì 21 maggio alle ore 20:30 al Centro culturale di Idice (via Emilia 367/E, Idice); lunedì 25 maggio alle ore 20:30 presso la sala 77 del Circolo ARCI San Lazzaro (via Bellaria 7).

“La sicurezza è un tema che negli anni abbiamo affrontato assieme a tutta la comunità attraverso incontri dedicati, segnalazioni qualificate e il rafforzamento dei gruppi di vicinato e si costruisce insieme giorno dopo giorno, attraverso politiche trasversali e investimenti importanti – spiega la Vicesindaca e Assessora alla sicurezza, Sara Bonafè –. Con questo ciclo di incontri vogliamo offrire ai cittadini strumenti concreti di conoscenza e consapevolezza, ma anche ascoltare direttamente le loro esigenze e condividere insieme soluzioni e le ultime novità in termini di investimenti. Il confronto diretto nei territori è fondamentale per rendere efficaci le politiche di prevenzione e per rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini”.

Prima di ogni incontro sarà possibile anticipare domande o temi da affrontare compilando l’apposito modulo online disponibile sul sito del Comune a questo indirizzo: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/polizia/tour-sicurezza