Scandiano: dimentica il cellulare in camerino, derubato in un lampo

Un normale pomeriggio di shopping si è trasformato in un’esperienza sgradevole per un 63enne residente a Scandiano, vittima di un episodio di furto. L’uomo, dopo aver provato un paio di pantaloni all‘interno di un negozio di abbigliamento, si è allontanato dal camerino accorgendosi poco dopo di avervi dimenticato il portafoglio. Tornato immediatamente sui suoi passi, ha trovato il camerino già occupato da una donna straniera.

Nonostante l’insistenza nel richiedere la restituzione del portafoglio, la donna ha negato ogni coinvolgimento, rispondendo in maniera evasiva. Tuttavia, una cliente presente nella zona ha dichiarato di aver visto la donna entrare nel camerino con insolita rapidità appena si era liberato. Poco più tardi, il portafoglio è stato rinvenuto nascosto tra gli scaffali da un addetto del negozio, ma risultava privo della carta di credito prepagata del malcapitato.

L’accaduto, avvenuto lo scorso 28 marzo, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Tenenza di Scandiano. All‘arrivo delle forze dell‘ordine, la sospettata ha cercato di allontanarsi dirigendosi verso un‘altra corsia del negozio, dove il figlio del titolare ha trovato il portafoglio occultato. Le testimonianze raccolte e i movimenti della donna all’interno del negozio hanno permesso ai militari di ricostruire i fatti e individuare la presunta responsabile.

Conclusesi le indagini preliminari il 30 marzo, i Carabinieri hanno trasmesso alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, presieduta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, gli elementi emersi durante gli accertamenti. La donna, una 59enne residente a Reggio Emilia, è stata denunciata per furto aggravato. La Procura proseguirà ora gli approfondimenti necessari per valutare eventuali azioni penali. Nel frattempo, il portafoglio recuperato è stato restituito al suo proprietario, che si è prontamente attivato per bloccare la sua carta di credito mancante.

Questo spiacevole episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione anche in situazioni apparentemente quotidiane come lo shopping.