Reggio Emilia, strappa il cellulare di mano a una passante in videochiamata: arrestata dai Carabinieri

Un episodio di furto con strappo si è verificato nel pomeriggio del 30 marzo 2026, nella centralissima via Roma di Reggio Emilia. Una donna di 67 anni, di origini georgiane e residente a Rubiera, è stata derubata del cellulare mentre era impegnata in una videochiamata con la sorella. La vittima stava passeggiando tranquillamente quando una giovane le si è avvicinata e, con un rapido gesto, le ha sottratto lo smartphone dalle mani. Le grida della donna hanno attirato l’attenzione dei passanti, che si sono precipitati all’inseguimento della ladra, avvisando contemporaneamente il Numero Unico di Emergenza 112. La risposta tempestiva di una pattuglia dei Carabinieri in servizio nelle vicinanze, nella zona di via Dante Alighieri, ha permesso di bloccare immediatamente la sospettata. La giovane, identificata come una donna italiana di 27 anni senza fissa dimora e con diversi precedenti penali, è stata fermata mentre tentava di fuggire con il telefono ancora in mano, sul quale la videochiamata risultava essere incredibilmente ancora in corso. Dopo il fermo, la sospettata è stata portata in caserma per le formalità di rito. L’accusata è stata arrestata con l’imputazione di furto aggravato in flagranza di reato e messa a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, sotto la direzione del Procuratore Calogero Gaetano Paci. L’inchiesta è attualmente nella fase delle indagini preliminari, durante la quale si procederà agli accertamenti investigativi necessari per valutare un eventuale avvio dell’azione penale. Il cellulare è stato recuperato e prontamente restituito alla legittima proprietaria. Il caso ha suscitato grande attenzione tra i cittadini, soprattutto per la dinamica repentina del furto e il pronto intervento delle forze dell’ordine.