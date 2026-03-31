Memorial Previdi 2026: a settembre si riparte, più carichi che mai

Un 4-1 netto, la Roma sul Bologna, a chiudere un’edizione – la quattordicesima – che ha lasciato il segno. Il Memorial Previdi 2025, categoria U16, ha saputo conquistare tutti: squadre, tecnici e addetti ai lavori hanno riconosciuto l’alto livello tecnico espresso in campo e la solidità di una macchina organizzativa ormai collaudata. Non solo calcio giocato, Il Memorial Previdi Junior ha regalato momenti di autentica emozione, con i più piccoli protagonisti accanto ai grandi nella giornata della finale.

Il Memorial Previdi Femminile ha confermato il Sassuolo sul trono, mentre il convegno “Aiutiamoli a crescere… diamo un calcio alla violenza”, ospitato dal Teatro Carani il 30 settembre in collaborazione con il Comune di Sassuolo, ha saputo accendere un dibattito sentito e partecipato su un tema di grande attualità.

Ora si guarda avanti, con l’entusiasmo di chi sa di avere ancora molto da raccontare. La Famiglia Previdi e il Comitato Organizzatore annunciano un settembre 2026 ricco di appuntamenti, tutti racchiusi sotto il nome di “Memorial Previdi”. Ecco il calendario:

XV Memorial Previdi U16 – dal 3 al 6 settembre 2026 , nei territori cari a Nardino e alla sua Famiglia;

– dal , nei territori cari a Nardino e alla sua Famiglia; II Memorial Previdi Junior – 5 e 6 settembre 2026 , quando i più piccoli torneranno a vivere la magia del torneo;

– , quando i più piccoli torneranno a vivere la magia del torneo; IV Memorial Previdi Femminile – serate del 17 e 24 settembre 2026 ;

– serate del ; Memorial Previdi Special – dedicato agli atleti speciali, presso la palestra di Cadiroggio (Castellarano). Un evento che nelle passate edizioni ha emozionato tutti e che la Famiglia Previdi vuole fortemente riproporre.

Squadre partecipanti e formule di tutti gli eventi verranno ufficializzate nelle prossime settimane.

È, inoltre, in fase di definizione un nuovo convegno dedicato a un tema di grande attualità legato al mondo giovanile: data e dettagli saranno comunicati prossimamente.

Il filo conduttore è sempre lo stesso, tenere vivo il ricordo di Nardino Previdi, un uomo dalle straordinarie qualità umane, attraverso lo sport, l’inclusione e la comunità; settembre 2026 si preannuncia come un mese indimenticabile: la Famiglia Previdi e il Comitato Organizzatore ci stanno mettendo il cuore, come sempre.

Tutte le informazioni aggiornate sul Previdi sono disponibili sul sito web www.memorialprevidi.it, sulla pagina facebook www.facebook.com/MemorialNardinoPrevidi e sulla pagina Instagram del torneo @memorialprevidi.