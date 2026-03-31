L’Associazione Nazionale della Polizia penitenziaria dona uova ai bambini ricoverati al Policlinico di Modena

Nei giorni scorsi in Pediatria è giunta una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia Penitenziaria, sezione di Castelfranco Emilia, accompagnati da alcuni colleghi di Modena, per portare delle uova di cioccolato ai degenti dei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica.

Il gruppo ha portato le uova che sono state consegnate ai bimbi ricoverati. Con il gruppo, guidato dal presidente Massimo Frasca’. La delegazione è stata accolta dalla prof.ssa Barbara Predieri Direttore della Pediatria, Carmen Franzese, Scuola Ospedaliera, e Anna Cassandra, educatrice dello Spazio Incontro.