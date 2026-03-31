Il monitoraggio Gimbe promuove l’Emilia-Romagna al vertice in Italia per medicina territoriale e diffusione del Fascicolo sanitario elettronico

L’Emilia-Romagna al vertice in Italia per l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico e per la presenza di sanità territoriale.

A certificarlo è l’ultimo monitoraggio sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr, realizzato da Fondazione Gimbe che lo ha diffuso oggi.

“Siamo molto orgogliosi di questi risultati, frutto di un lavoro che viene da lontano e che conferma la scelta felice di puntare sempre di più sulla medicina di territorio e sulle nuove tecnologie per avvicinare le cure e l’assistenza verso i cittadini- sottolinea l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. In un quadro purtroppo molto diversificato a livello nazionale, l’Emilia-Romagna viaggia a velocità doppia della media del Paese sul digitale e sta procedendo in linea con quanto definito dalla tempistica della missione Pnrr, consapevoli della grande occasione che rappresenta questo investimento senza precedenti per il nostro territorio. Questo in un quadro nazionale che penalizza ancora fortemente le regioni, non garantendo un finanziamento adeguato a coprire l’aumento delle spese. Si tratta di un risultato che va condiviso con tutti gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri e i tecnici che lavorano ogni giorno nella nostra sanità- conclude Fabi-, ma non rappresenta per noi un punto di arrivo, bensì uno sprone ancora maggiore a realizzare una rete territoriale di assistenza sempre più vicina ai bisogni delle cittadine e dei cittadini, che accompagneremo nelle prossime settimane con inaugurazioni di decine di nuove strutture e una versione del Fascicolo sanitario elettronico ancora più aggiornata e funzionale”.

Il Fascicolo sanitario elettronico: Emilia-Romagna prima regione in Italia

Secondo i dati del Dipartimento per la Trasformazione digitale elaborati da Gimbe, l’Emilia-Romagna è la prima Regione italiano per utilizzo dell’use: il 92% dei cittadini hanno espresso consenso alla consultazione dei propri documenti, contro una media italiana del 44%. Ben 17 su 20 i documenti disponibili sull’applicativo, come nessun’altra regione e contro una media nazionale di 14.

La medicina di territorio

Al 31 dicembre 2025, in Emilia-Romagna risultavano attive 143 Case della Comunità con almeno un servizio dichiarato, su 187 programmate. La Regione è al secondo posto dietro la Lombardia, che ha, però, il doppio dei residenti. La percentuale di strutture con un servizio attivo è del 76,5%, quarta in Italia, contro una media italiana del 45,5%.

Per quanto riguarda gli Ospedali di Comunità, 24 quelli attivi in Regione a fine 2025, su 52 programmati (anche in questo caso seconda dietro la Lombardia).