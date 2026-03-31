Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio a Toano

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questo pomeriggio intorno alle 14:00 in via Matilde di Canossa a Toano. Un operaio è rimasto seriamente ferito mentre si trovava su di una impalcatura edile presso un’abitazione in costruzione.

Il ferito, 45enne, è stato “imbarellato” dai Vigili del fuoco di Castelnovo Monti e affidato ai sanitari, sul posto con ambulanza, automedica ed EliPavullo. L’elicottero ha poi provveduto al trasporto dell’uomo presso l’Ospedale di Parma in codice di massima gravità per i traumi riportati. Sul posto anche i Carabinieri e la Medicina del lavoro.