Gioielliere denuncia un tentativo di rapina stamane in centro a Bologna

(DIRE) – “Mi ha puntato la pistola al collo. Era vera, con un silenziatore”. Per poi intimare: “Lo faccio per te, dammi tutta la roba”. Lo riferisce un gioielliere di Bologna raccontando di aver subito stamattina un tentativo di rapina: tentativo andato a vuoto perché lo stesso gioielliere, così spiega il diretto interessato, è riuscito ad afferrare il braccio dell’uomo che era appena entrato nel suo negozio e a spingerlo fuori. L’episodio si è verificato poco prima delle 11 in pieno centro.

L’uomo, che indossava un paio di occhiali da vista e un cappellino, con uno zainetto sulle spalle, è entrato nella gioielleria mentre il titolare era alle prese con l’apertura del negozio. A quel punto, così racconta il negoziante, è scattato il tentativo di rapina. Alcuni passanti che erano all’esterno del negozio hanno visto il gioielliere spingere l’uomo fuori dalla porta e poi richiudergliela davanti. L’uomo gli ha lanciato un gesto di stizza e poi, a passo normale, si è incamminato allontanandosi dal negozio.

Il negoziante è uscito subito dopo con il telefono in mano, segnalando quanto accaduto e chiamando immediatamente il 112. Nel giro di qualche minuto un paio di volanti sono arrivate in zona per cercare l’uomo, sulla base della descrizione fornita dal negoziante, che intanto aveva rassicurato le forze dell’ordine sulle proprie condizioni. Poco dopo una pattuglia ha raggiunto la gioielleria e il titolare ha fornito un ragguaglio di quanto accaduto: l’uomo è entrato dopo aver bussato alla porta e la pistola “era vera, l’ha anche sbattuta sul tavolo per farmelo vedere“, ha detto il negoziante, che ha subito mostrato le immagini riprese all’interno dell’attività dal sistema di videosorveglianza. “Roba da matti“, il commento del gioielliere.

(Pam/ Dire)