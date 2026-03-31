Esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito

L’esenzione per reddito è riconosciuta sulla base delle informazioni reddituali inviate dall’Agenzia delle Entrate ed è registrata d’ufficio sulla Anagrafe sanitaria.

Il cittadino riceve una notifica dell’esenzione attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e non deve più presentare domanda tramite autocertificazione.

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le informazioni ogni anno, per questo motivo l’esenzione ha validità annuale: dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo.

Alla scadenza l’esenzione viene rinnovata d’ufficio, se il cittadino risulta averne diritto.

Chi riceve questo tipo di esenzione, ma ritiene di non averne diritto, può richiederne la cancellazione.

L’esenzione ha una validità annuale dal 1° Aprile al 31 marzo dell’anno successivo a quello del rilascio e ogni anno viene rinnovata.

Come richiedere ed ottenere l’esenzione del ticket per reddito

L’esenzione è rilasciata dall’Azienda USL sulla base delle informazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate per le persone che hanno i requisiti per essere esenti ticket in base al reddito (viene considerato il reddito familiare fiscale lordo annuo) e viene:

automaticamente registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti,

indicata sul certificato di esenzione consultabile e scaricabile dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Chi non riceve l’esenzione e ritiene di averne diritto dovrà presentare una autocertificazione.

Nel caso in cui i cittadini ritenessero di non aver diritto all’esenzione, l’Azienda USL non può intervenire su quanto rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate, se non registrando l’annullamento dell’esenzione richiesto dal cittadino: direttamente agli sportelli SAUB, tramite FSE oppure compilando il modulo online Richiesta cancellazione esenzione per patologia/reddito

Scadenza esenzione al 31 marzo, cosa fare

L’esenzione per ticket e disoccupazione è annuale e scade il 31 marzo dell’anno successivo.

In particolare, deve presentare l’autocertificazione chi:

non è presente negli elenchi di Agenzia delle Entrate, ma ritiene di avere i requisiti per avere diritto all’esenzione da reddito E01, E03, E04 ritiene di avere diritto al riconoscimento di esenzione per disoccupazione E02 o per lavoratori colpiti dalla crisi E99 perché su queste, ad oggi, non pervengono informazioni ministeriali ha diritto all’esenzione FA2, ad esempio per la recente nascita di un figlio.

Nel caso in cui lo scorso anno l’esenzione sia stata attribuita d’ufficio , a partire dal 1° aprile il cittadino potrà verificare se anche quest’anno sia stata rinnovata e, in caso negativo, ritenendo di averne ancora diritto, procedere alla richiesta inviando l’ autocertificazione .

a il cittadino potrà verificare se anche quest’anno sia stata rinnovata e, in caso negativo, ritenendo di averne ancora diritto, procedere alla richiesta inviando l’ . Se lo scorso anno la richiesta di esenzione era stata presentata tramite autocertificazione e si ritiene di averne ancora diritto, si potrà presentare fin da subito una nuova autocertificazione.

Nota bene: a chi ha già una esenzione totale dal ticket per altri motivi (ad esempio per invalidità), non serve richiedere anche l’esenzione per reddito perché in ogni caso non è tenuto al pagamento di alcun ticket.

Come inviare l’autocertificazione

L’autocertificazione può essere inviata con le seguenti modalità:

caricata autonomamente sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, (vedi modalità di caricamento) trasmessa tramite PEC, allegando anche il documento di identità, ai seguenti indirizzi:

Distretto di Reggio Emilia infosaubreggioemilia@pec.ausl.re.it

Distretto Cast. Monti sportellounicocmonti@pec.ausl.re.it

Distretto Correggio sportellounicocorreggio@pec.ausl.re.it

Distretto Guastalla sportellounicoguastalla@pec.ausl.re.it

Distretto Montecchio sportellounicomontecchio@pec.ausl.re.it

Distretto Scandiano sportellounicoscandiano@pec.ausl.re.it

di persona presso

SAUB di Reggio Emilia agli Sportelli Polifunzionali ASMN da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 con appuntamento. Per il periodo dal 01/04 al 24/04, in via eccezionale e solo per chi deve richiedere la registrazione di esenzione, è possibile presentarsi in accesso diretto da lunedì a sabato dalle 7:30 alle 13:00, prendendo il biglietto dedicato prima di mettersi in coda.

di persona presso i seguenti sportelli

SAUB di Castelnovo ne’ Monti – accesso diretto da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.00

SAUB di Correggio – accesso diretto dalle 7.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì e sabato dalle 7.00 alle 11.00

SAUB di Guastalla – accesso diretto da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 12.00, martedì dalle 13.00 alle 16.00 e sabato dalle 7.00 alle 11.00

SAUB di Montecchio Emilia – accesso diretto da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e sabato dalle 8.00 alle 12.00

SAUB di Novellara – accesso diretto da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 12.30

SAUB di Rubiera – accesso diretto mercoledì dalle 7.40 alle 13.30 e sabato dalle 8.00 alle12.00 (ultimo numero erogato ore 11.45)

SAUB di Scandiano – accesso diretto da lunedì a venerdì dalle 7.40 alle 13.30 e sabato dalle 8.00 alle 12.00 (ultimo numero erogato ore 11.45)

Sul sito www.ausl.re.it in home page sono disponibili i moduli da compilare e gli approfondimenti sul tema delle esenzioni