Condominio solidale XXI Aprile: online la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione di 16 alloggi

È pubblicata la graduatoria provvisoria dell’avviso pubblico per la costruzione della comunità del condominio solidale e l’assegnazione di 16 alloggi in via XXI Aprile 1945, nell’immobile dell’ex Clinica Beretta.

Il bando, aperto dal 27 novembre al 31 dicembre 2025, ha raccolto 487 candidature, delle quali 417 (oltre l’85%) sono risultate ammissibili e 70 escluse per mancanza dei requisiti di base richiesti dall’avviso.

Nella graduatoria provvisoria, 116 richiedenti (quasi un quarto) sono in possesso di un titolo di riserva utile ai fini dell’assegnazione prioritaria di 11 alloggi dei 16 disponibili. Come previsto dal bando infatti, 11 alloggi sono destinati a nuclei che presentano alcune particolari caratteristiche. Gli altri alloggi disponibili vengono assegnati solo in base all’Isee (in ordine crescente).

In particolare, il numero di domande pervenute per tipologia di riserva sono così distribuite:

20 con riserva per nucleo con almeno una persona con disabilità motoria con certificazione INPS pari o superiore al 66%;

con certificazione INPS pari o superiore al 66%; 2 con riserva per nucleo all’interno del quale è presente almeno una persona vittima di violenza domestica , inserita in un percorso pubblico e seguita dai servizi socio-sanitari;

, inserita in un percorso pubblico e seguita dai servizi socio-sanitari; 14 con riserva per nucleo comprendente almeno una persona che al momento della presentazione della domanda ha età pari o superiore a 70 anni ;

; 3 con riserva per nucleo comprendente almeno una persona rifugiata politica e titolare di protezione sussidiaria che abbia terminato il percorso all’interno delle misure di accoglienza dedicate;

che abbia terminato il percorso all’interno delle misure di accoglienza dedicate; 35 con riserva per nucleo composto da giovane coppia in cui almeno un componente della coppia abbia, al momento della presentazione della domanda, un’ età anagrafica inferiore a 35 anni ;

; 42 con riserva per nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico e unico percettore di reddito.

Entro il 14 aprile gli interessati potranno presentare osservazioni e al termine del percorso l’Amministrazione approverà la graduatoria definitiva.

Una volta individuati i 16 nuclei beneficiari, il Settore Politiche abitative del Comune procederà con l’assegnazione degli alloggi messi a bando. La Fondazione Abitare Bologna procederà con le verifiche per dare avvio ai contratti di locazione e al percorso partecipativo di costruzione della comunità di abitanti.

Il condominio solidale XXI Aprile è un progetto di abitare collaborativo della Strategia 2 del Piano per l’Abitare, dedicato al contrasto delle discriminazioni nell’accesso alla casa e basato sull’idea di abitare condiviso, accessibile e partecipato.

Il progetto è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e sarà gestito dalla Fondazione Abitare Bologna.

Per consultare il bando e i suoi allegati, visita la pagina Iperbole Assegnazione di 16 alloggi e costituzione della comunità di abitanti in via XXI Aprile 1945 (Ex Beretta).