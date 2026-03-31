Albinea, al via la settima edizione di “Cantieri di pace” con il “Vento” come tema guida

Nel buio della notte o inondati dalla luce del giorno, l’eco invisibile del vento si mescola al respiro del cielo, promettendo che il futuro sarà di Pace. Il vento è stato una costante presenza nella cultura e nella storia umana, ha ispirato arte, letteratura, tecnologia e scienza, rappresentando una forza misteriosa, utile e preziosa. Un’entità che non conosce confini, capace di trasmettere suoni, trasformare paesaggi, portare cambiamenti, fungendo da “ponte” immateriale tra le persone.

Questo il concept del concorso “Cantieri di pace” promosso per il settimo anno dal Comune di Albinea e dal Comitato gemellaggi pace e cooperazione internazionale.

Così, una volta concluso il concorso, la Marcia “Passi di Pace” si animerà dei “Ventari” prodotti dai cantieri educativi del territorio: progetti tra le pieghe dell’immaginazione e la concretezza della scienza, tra le folate di versi poetici e di parole allegre, nell’intreccio delle meraviglie dell’Agenda 2030, per rincorrere idee di fantasia e innovazione, di dialogo leggero e di cura.

Gli elaborati, realizzati nei vari linguaggi espressivi, saranno protagonisti della Marcia intercomunale della pace del 10 ottobre 2026.

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 27 settembre 2026 a biblioteca@comune.albinea.re.it o consegnati in biblioteca, Via Morandi 9 Albinea.