Vasco Errani presenta al Presidente Sergio Mattarella il progetto dell’Istituto Alcide Cervi per l’80° della Costituzione

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Vasco Errani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi.

Durante l’incontro, avvenuto martedì 24 marzo 2026, Errani ha presentato al Presidente il programma triennale (2026–2028) dedicato all’80° anniversario della Repubblica e della Costituzione, intitolato Il Presente della Costituzione. Il progetto è stato realizzato dall’Istituto Alcide Cervi in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia, a cui hanno aderito anche le associazioni partigiane e Istoreco.

Mercoledì 25 marzo, nella Sala del Tricolore del Palazzo del Comune di Reggio Emilia, si è tenuta la prima iniziativa del programma, 1946: LA PRIMA COSA BELLA, dedicata al primo voto alle donne e a tutti gli italiani: fra gli ospiti, Livia Turco e la Vicepresidente del Senato Anna Rossomando.

«È stato un grande onore illustrare al Presidente della Repubblica questo importante progetto e il lavoro che l’Istituto Cervi sta portando avanti, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e al futuro della democrazia. Ringrazio di cuore il Presidente della Repubblica per l’attenzione e la disponibilità che ha dimostrato: è stato per noi molto importante», ha dichiarato Errani.

Le iniziative previste nel programma si terranno a Casa Cervi e in altre sedi a Reggio Emilia e nel territorio reggiano.