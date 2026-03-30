Open day a Finale Emilia: rilasciate 113 carte di identità elettroniche

Si è svolto sabato 28 marzo il primo open day per il rilascio delle carte identità elettroniche in sostituzione di quelle cartacee, che cesseranno di essere valide a partire dal 3 agosto 2026 (indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul singolo documento) e, soprattutto, non potranno più essere utilizzate per i viaggi all’estero.

“Sono state 113 le carte di identità elettroniche – spiega l’assessore ai Servizi Demografici Christian Feloni – rilasciate nelle tre postazioni predisposte (due a Finale Emilia e una a Massa Finalese) durante l’apertura straordinaria. I lavori si sono svolti con regolarità e senza intoppi. Si è registrata, in qualche momento, un po’ di fila, a causa dalle tempistiche tecniche necessarie per l’emissione del documento, ma è stata rapidamente ed efficientemente smaltita”.

Il prossimo appuntamento con l’open day è sabato 18 aprile. A Finale Emilia, l’ufficio di corso Cavour 4 sarà aperto dalle ore 9.00 alle 18.00, mentre a Massa Finalese, la Delegazione Municipale di piazza Caduti per la Libertà 3, sarà operativa dalle ore 9.00 alle 13.00.