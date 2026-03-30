Novellara, quanto pensare vi Fo…

Una coppia in crisi, un classico del teatro italiano e tutta l’attualità di un testo che continua a interrogare il presente e a provare ad intuire il futuro.

Mercoledì 1 aprile alle 20:45 il Teatro Franco Tagliavini di Novellara ospita “Coppia aperta, quasi spalancata”, una delle commedie più note e amate di Dario Fo e Franca Rame, proposta in un nuovo allestimento diretto da Domenico Ammendola nell’ambito delle iniziative per il centenario della nascita di Dario Fo.

Sul palco Andrea Avanzi e Carolina Migli Bateson danno corpo e voce a una storia ironica, tagliente e profondamente umana, capace di affrontare con apparente leggerezza temi ancora oggi centrali, come la libertà all’interno della coppia, le contraddizioni dei rapporti sentimentali e il peso dei doppi standard. Al centro della vicenda c’è una donna sposata che racconta al pubblico la propria esperienza con un marito che, in nome dell’amore libero, rivendica per sé il diritto al tradimento senza però riconoscere la stessa possibilità alla moglie.

Tra situazioni paradossali, passaggi comici e momenti di forte intensità emotiva, il personaggio femminile attraversa una crisi profonda che si trasforma progressivamente in un percorso di emancipazione. Sarà proprio questa riscoperta di sé, della propria autonomia e del desiderio di vivere, a cambiare gli equilibri della relazione fino a un finale capace di ribaltare ruoli e prospettive.

Lo spettacolo, prodotto da NoveTeatro, vuole essere non solo una nuova messa in scena di un testo celebre, ma anche un omaggio alla figura artistica e civile di Dario Fo e Franca Rame. Come sottolinea il regista Domenico Ammendola, l’intenzione è quella di accompagnare il pubblico dentro la loro arte e il loro impegno, raccontando non soltanto i personaggi ma anche le persone, il loro percorso creativo e la loro voce nel dibattito culturale e politico del Paese.

Completano il team creativo l’assistente alla regia Valentina Donatti, il tecnico audio e luci Gabriele Orsini e le musiche originali del maestro Luigi Pagliarini.

Con la sua forza comica e la sua lucidità, Coppia aperta, quasi spalancata si conferma così uno spettacolo capace di far sorridere e riflettere, parlando con sorprendente efficacia anche al pubblico di oggi.