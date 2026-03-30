La Ceramica italiana a Las Vegas: al via Coverings 2026

La ceramica italiana è protagonista fino a giovedì, del *Coverings*, la più importante fiera internazionale dedicata alle superfici ceramiche e alle pietre naturali nell’intera regione nordamericana.

Giunta alla sua 36ª edizione, Coverings si conferma un appuntamento fondamentale per architetti, designer, sviluppatori e progettisti in cerca di soluzioni innovative per le superfici. Quest’anno, con la partecipazione di numerosi leader del settore, il Padiglione Italiano offre una panoramica completa delle straordinarie evoluzioni della ceramica e del gres porcellanato italiani, capaci di superare continuamente i limiti del design combinando estetica, alte prestazioni e sostenibilità produttiva.

Promosso da Confindustria Ceramica, il Padiglione Italiano nella North Hall è un’esperienza immersiva contraddistinta da un’atmosfera calorosa e ospitale. Nel suo cuore si trova lo stand Ceramics of Italy (#1345), progettato dallo studio internazionale HDR, che presenta ancora una volta magnifiche collezioni di piastrelle italiane e si consolida come punto di incontro per il networking e l’interazione sociale. Questo spazio non è una semplice esposizione: lo stand è un ambiente aperto e accogliente, pensato per favorire conversazioni, incontri e connessioni. I visitatori sono invitati a fare una pausa, dialogare e ricaricarsi assaporando un espresso accompagnato da autentica pasticceria italiana. Il design modulare e attento alla sostenibilità dello stand mette in evidenza la versatilità delle superfici ceramiche, con applicazioni che spaziano dalle pavimentazioni all’arredo integrato, fino a elementi architettonici con valenza scultorea, allineandosi alle tendenze più attuali.