Galliera, chiusura al transito della SP 12 “Basso Reno”

Per lavori di ripristino della scarpata del Canale della Botte, la strada provinciale SP 12 “Basso Reno”, nel territorio del comune di Galliera, sarà chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia (ad eccezione dei mezzi di soccorso) dal Km 11,464 al Km 12,662 dall’1 al 4 aprile 2026, dalle 8.30 alle 16.30.
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