Centro storico di Carpi, incontro tra amministrazione e associazioni

Un confronto a 360 gradi sul centro storico di Carpi per elaborare una strategia condivisa con l’obiettivo di rafforzarne la vitalità e l’attrattività. È stato questo il senso dell’incontro, che si è svolto nei giorni scorsi, tra il sindaco Riccardo Righi, l’assessora al Commercio Paola Poletti e i rappresentanti delle associazioni di categoria – Daniele Gilioli e Andrea Baraldi di Confcommercio, Wainer Pacchioni e Massimiliano Siligardi di Confesercenti, Roberto Bonasi e Roberto Stermieri di Cna, Elisabetta Goldoni e Mauro Mingotti di Lapam – con l’obiettivo di arrivare a una visione condivisa per il rilancio del cuore della città.

Al centro del confronto non una singola misura, ma un lavoro complessivo che tiene insieme commercio, qualità dello spazio pubblico, accessibilità e attrattività. “Siamo consapevoli – commenta l’assessora Poletti – delle criticità che il commercio di vicinato sta attraversando a causa dell’instabilità globale e dei cambiamenti radicali nei consumi dopo l’emergenza sanitaria. Tuttavia, il centro storico di Carpi mantiene una buona vitalità grazie alla resilienza del tessuto commerciale composto da imprenditori e imprenditrici che continuano a investire risorse. È necessario, però, rafforzare gli strumenti per sostenerli nel tempo. Per questo – prosegue Poletti – come abbiamo già annunciato e come stiamo facendo fin dal nostro insediamento, continuiamo a lavorare con le associazioni di categoria e di promozione per rafforzare l’azione amministrativa in questo ambito”.

Amministrazione, Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam condividono la necessità di agire su più livelli: politiche di sostegno al commercio e alle nuove aperture, risorse dedicate e percorsi per l’attrattività, insieme a interventi sulla qualità della vita e dello spazio pubblico come elementi fondamentali per aumentare la presenza e la fruizione del centro.

“In questa strategia – afferma ancora Poletti – si inseriscono i progetti già avviati, a partire dalla partecipazione al bando regionale per gli Hub urbani: un percorso basato su strategie condivise con le associazioni di categoria che prevede interventi su luoghi simbolo come piazza Martiri, il Palazzo dei Pio e i Giardini del Teatro. L’obiettivo è duplice: sostenere il tessuto economico locale attraverso investimenti finalizzati a incentivare nuove aperture, ristrutturazioni e migliorie delle attività esistenti, e valorizzare contestualmente gli spazi pubblici. Il tutto rafforzando l’attrattività turistica in sinergia con l’asse Bologna-Modena e puntando sulle eccellenze enogastronomiche del territorio. Verranno impiegati fondi messi a disposizione dalla Regione e dall’Amministrazione per implementare, in stretta collaborazione con gli esercenti e attraverso un percorso partecipato, nuove iniziative di promozione commerciale”.

In questo quadro si colloca anche il tema della mobilità. Prosegue Poletti: “Il percorso sulla Ztl, oggetto di confronto con le associazioni di categoria, ha portato alla rivalutazione del progetto su cui stiamo lavorando da tempo, introducendo il meccanismo di varchi ad attivazione differenziata per garantire la libera accessibilità negli orari e giorni di maggiore afflusso di cittadini in centro storico e una migliore qualità dello spazio pubblico. Verrà ricadenzata la frequenza del passaggio del trasporto pubblico (Arianna) a servizio del centro storico al fine di ridurre l’attesa a 15 minuti. L’ottenimento di permessi di accesso temporaneo sarà gestito in forma digitale per agevolare l’iter. Si è poi condivisa la necessità di intervenire sul sistema della sosta, con prime azioni come la riconversione del piano terra del parcheggio in piazzale Maestri del lavoro, il cosiddetto Meccano, da sosta a pagamento a sosta a disco orario, nella stessa area verranno trasformati circa cento stalli da sosta libera a sosta a disco orario. Questo permetterà di aumentare la rotazione e di implementare l’accessibilità al centro”.

Le associazioni di categoria hanno comunque ribadito la necessità di accelerare la realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del centro, punto che vede la condivisione dell’Amministrazione alla quale è stato chiesto di garantire l’impegno di aumentare significativamente rispetto agli attuali, i posti auto in piazzale della Meridiana. Le associazioni chiedono inoltre che l’attivazione dei varchi permanenti sia subordinata al completamento di tali interventi infrastrutturali.

“Come Amministrazione – conclude il sindaco Righi – confermiamo l’impegno a procedere con determinazione su questi fronti, garantendo le risorse necessarie e portando avanti i progetti già avviati. L’incontro di oggi rafforza una convinzione chiara: il rilancio del centro storico passa da una strategia integrata e da una collaborazione stabile tra istituzioni e associazioni di categoria. È un lavoro che vogliamo continuare insieme, perché la vitalità del centro rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo e la qualità della nostra città”.