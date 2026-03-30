Castelfranco, al via un ciclo di incontri per parlare dei rifiuti urbani e della gestione del servizio

Prenderà il via domani, 31 marzo, a Castelfranco Emilia, un percorso di incontri pubblici dedicati al tema dei rifiuti urbani e alla gestione del servizio sul territorio comunale. L’iniziativa, dal titolo “Ma che bel Castello – Parliamo di rifiuti”, ha come obiettivo quello di creare occasioni di informazione e confronto diretto con la cittadinanza su uno dei temi più centrali per la qualità dell’ambiente e della vita quotidiana.

Infatti a Castelfranco Emilia saranno presto sostituiti i nuovi cassonetti di ultima generazione dotati di tecnologia digitale, apribili con la nuova Carta Smeraldo fisica o virtuale tramite app. Sono circa mille i contenitori che saranno sostituiti in 250 isole ecologiche per facilitare il corretto conferimento dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata, già oltre l’obiettivo regionale 2027. Entro il 10 aprile oltre 16.500 utenti riceveranno per posta la nuova tessera, mentre la posa dei cassonetti inizierà il 13 aprile da Manzolino e Cavazzona, concludendosi a giugno.

I nuovi contenitori Smarty per l’indifferenziata permetteranno l’inserimento contactless di sacchetti da 30 litri, mentre plastica, carta e potature avranno apertura a pedale con lettura della tessera. Il porta a porta nelle zone forese e artigianali resta invariato, ma tutti riceveranno la nuova carta utilizzabile anche per i cassonetti e la stazione ecologica. Saranno allestite cinque Case Smeraldo informative a Castelfranco, Manzolino, Cavazzona, Gaggio e Piumazzo. Il sistema TCP continuerà a conteggiare solo i conferimenti di indifferenziata.

Il ciclo di incontri partirà domani e sarà sempre alle 20.30: si inizia con la tappa di Manzolino (31 marzo, scuola Don Milani), Gaggio (7 aprile, centro civico Peter Pan), Cavazzona (8 aprile, sala Polivalente), Panzano (14 aprile, scuola Anna Frank), Piumazzo (5 maggio, scuole Falcone e Borsellino) e infine di nuovo a Castelfranco Emilia (19 maggio). Gli incontri si svolgeranno tra la fine di marzo e la seconda metà di maggio e saranno aperti a tutti i cittadini interessati ad approfondire il funzionamento del nuovo servizio e le prospettive future della gestione dei rifiuti. Durante gli appuntamenti sarà presente anche il gestore del servizio, Hera Group, che contribuirà a illustrare gli aspetti tecnici del sistema di raccolta e a rispondere alle domande dei partecipanti.

«Abbiamo scelto di organizzare questo percorso di incontri diffusi sul territorio – spiega l’assessora all’ambiente, Sarah Testoni – perché il tema dei rifiuti riguarda da vicino la quotidianità di tutti. Gli incontri saranno l’occasione per spiegare come funziona il sistema, chiarire eventuali dubbi e raccogliere osservazioni utili da parte dei cittadini. Parallelamente agli incontri – precisa poi l’assessore -, il Comune sta lavorando anche alla realizzazione di una pagina dedicata sul sito istituzionale, pensata come spazio informativo permanente sui rifiuti urbani, dove raccogliere materiali, aggiornamenti e contenuti utili per orientarsi tra regole, servizi e buone pratiche».