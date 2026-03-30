Bologna: il Questore consegna al Cardinale Zuppi l’olio di Capaci

Quest’anno ricorre il trentaquattresimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo unitamente agli operatori di scorta.

Nella giornata odierna il Questore di Bologna, Gaetano Bonaccorso, ha consegnato personalmente all’ArciVescovo di Bologna Cardinale Matteo Maria Zuppi l’olio prodotto presso il Giardino della Memoria, uno spazio verde collocato a Capaci, vicino al luogo dove si consumò la strage, e dove sono stati piantati degli ulivi in memoria dei caduti nell’ambito di un progetto denominato “Laboratorio Giardino della Memoria”.

L’olio prodotto da questo giardino, consegnato dalle diverse Questure alle diocesi d’Italia, è stato donato dal Questore di Bologna al Cardinale Zuppi affinché venga destinato alle diocesi di Bologna e Imola dove verrà consacrato nella Santa messa crismale, per venire poi utilizzato nel corso dell’anno liturgico.