Bologna, altre scritte minacciose su Meloni, Lepore e Assessori

(DIRE) – A Bologna spunta un’altra scritta minacciosa nei confronti della premier Giorgia Meloni. Affiancata, in questo caso, da un altro messaggio da tono simile rivolto anche al sindaco Matteo Lepore e a due dei suoi assessori: Daniele Ara e Matilde Madrid. Le scritte sono visibili in via Beolco, nel quartiere San Donato-San Vitale.

Su una parete si può leggere la frase “Meloni appesa”, accompagnata dal disegno di un cappio. E di fianco “Ara, Madrid, Lepore lx primx della lista”; poi “Free Pillo”. Sul muro di fronte, invece, un’altra scritta fa molto probabilmente riferimento a Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarchici morti nel Parco degli acquedotti nella capitale: “Per Sandro e Sara il 18 aprile Roma brucerà”, con un richiamo a una manifestazione di area prevista in quella data a sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis. Nello stesso punto anche una “A” anarchica e un simbolo costituito da otto frecce disposte a raggiera, che dovrebbero rappresentare una “stella del caos”. Su una colonna, poi, si evocano le proteste contro il progetto Futura al Pilastro: “Le mucche fanno muuu ma una fa mubasta”.

Poco distante, su via Andreini, c’è anche un’ulteriore scritta “Free Cospito”. (Pam/ Dire)