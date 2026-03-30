Assistenti Civici: aperto il bando dell’Unione Terre d’Argine

L’Unione delle Terre d’Argine rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura della legalità, della partecipazione e della convivenza civile annunciando l’apertura dei termini per la selezione di nuovi Assistenti Civici.

Questa figura, disciplinata dalla normativa regionale e recepita con apposita deliberazione dell’Ente, rappresenta una forma concreta di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita della comunità. Gli Assistenti Civici operano nei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, svolgendo attività di osservazione, informazione e sensibilizzazione rivolte alla collettività, sotto il coordinamento del Comando di Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine.

Gli ambiti di intervento riguardano in particolare i luoghi e i momenti della vita quotidiana delle comunità locali: la presenza presso le aree scolastiche, i parchi pubblici e gli spazi di aggregazione, l’attenzione al corretto utilizzo delle attrezzature e dei beni comuni, nonché il supporto informativo alla cittadinanza durante manifestazioni pubbliche, eventi, fiere e iniziative culturali. Il loro contributo si caratterizza per un approccio improntato al dialogo, all’ascolto e alla promozione di comportamenti rispettosi delle regole e degli spazi condivisi, favorendo relazioni positive tra cittadini e comunità.

Il bando è rivolto ai cittadini residenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto 18 anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’avviso pubblico, tra cui l’assenza di condanne penali per delitti non colposi. I candidati selezionati dovranno frequentare un corso di formazione obbligatorio di almeno 20 ore, organizzato dal Comando di Polizia Locale, dedicato ai temi della sicurezza urbana, dei diritti fondamentali e del quadro normativo di riferimento. Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale che consentirà l’iscrizione nell’apposito Albo degli Assistenti Civici.

L’attività degli Assistenti Civici è svolta a titolo volontario e gratuito, senza alcuna forma di compenso o remunerazione. L’Unione Terre d’Argine garantisce tuttavia la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento delle attività previste.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12:00 del 30 aprile 2026. Gli interessati possono presentare la candidatura consegnando la documentazione a mano presso gli uffici della Polizia Locale delle quattro sedi comunali, in busta chiusa recante la dicitura “Selezione per Assistente Civico”, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Comando. Il bando completo, i moduli di domanda e l’informativa sul trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito internet dell’Unione Terre d’Argine nella sezione dedicata alla Polizia Locale.

L’apertura del bando si inserisce inoltre nel percorso di promozione della partecipazione civica promosso dall’Unione.

Martedì 14 aprile, alle ore 20.30, presso Sala Loria a Carpi, si terrà infatti un incontro pubblico dedicato al tema della cittadinanza attiva, rivolto a tutti i cittadini interessati a conoscere più da vicino le opportunità di impegno volontario a favore della comunità.

Durante la serata saranno presentate anche le finalità e le modalità di partecipazione al progetto degli Assistenti Civici.

«Con questo bando – dice Caterina Bagni, sindaca di Soliera e assessore alla sicurezza dell’Unione Terre d’Argine – rinnoviamo il nostro impegno per la sicurezza partecipata e la cittadinanza attiva. Gli Assistenti Civici rappresentano un presidio importante nei nostri quartieri: non sostituiscono gli agenti di Polizia Locale, ma creano relazioni positive con i cittadini, favorendo il dialogo e aiutando a diffondere una cultura del rispetto delle regole. Con una metafora, mi piace pensare agli Assistenti Civici come sentinelle gentili della nostra comunità: presidiano con discrezione i luoghi della vita quotidiana per prendersi cura degli spazi comuni. Invito chi vuole mettersi a disposizione della comunità a partecipare: è un’occasione concreta per contribuire alla qualità della vita nei nostri territori».

Link all’avviso pubblico