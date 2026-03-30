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‘Aperitivo in giallo’ domani al Palaround di San Felice sul Panaro

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Appuntamento martedì 31 marzo a San Felice sul Panaro, Palaround di via Bassoli ore 20.30, con “Aperitivo in giallo: oltre la giustizia, approfondimento su casi di cronaca nera ed errori giudiziari”.

L’avvocato Elisabetta Aldrovandi, presidente dell’Osservatorio nazionale sostegno alle vittime e consulente esterna della Commissione femminicidio alla Camera dei Deputati, dialogherà con la giornalista Clarissa Martinelli sui più recenti casi di cronaca nera per analizzare i fatti, il ruolo dei media, l’impatto sulla società e gli errori giudiziari. Organizza il Comune di San Felice con la collaborazione di Pro Loco e Lions di Finale Emilia. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria a: eventi@comune.sanfelice.mo.it oppure al 338/6625147.

















Redazione 1

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