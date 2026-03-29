Rubiera, ferisce con un cacciavite la titolare di un minimarket: si era rifiutata di concedergli una seconda birra in omaggio

Un atto di generosità sfociato in tragedia. Nella serata di ieri, 28 marzo, intorno alle 22:30, i Carabinieri di Rubiera sono intervenuti in un ristorante della cittadina per una brutale aggressione ai danni di una donna di 31 anni. La vittima, proprietaria di un minimarket attiguo, è stata ferita all’inguine con un cacciavite da un cittadino di origini indiane di 38 anni, al culmine di una lite scaturita dal rifiuto di concedergli una seconda birra in omaggio.

I militari hanno denunciato l’aggressore, domiciliato a Castelnovo Monti, alla Procura di Reggio Emilia. Le indagini preliminari sono ancora in corso, con ulteriori approfondimenti investigativi previsti per valutare l’eventuale esercizio dell’azione penale.

La vicenda ha avuto origine nel pomeriggio all’interno del negozio gestito dalla vittima. L’uomo era entrato nel minimarket dichiarando di non avere denaro per acquistare nulla; la titolare, mossa da compassione, aveva deciso di offrirgli una birra. Tuttavia, a distanza di qualche ora, l’uomo è tornato a chiedere un secondo omaggio. Stavolta la donna ha negato la richiesta, invitandolo ad andarsene. La tensione è esplosa definitivamente più tardi, quando la donna si è recata al ristorante del marito dopo aver chiuso la sua attività. Nel locale ha incrociato nuovamente il 38enne, che si trovava già all’interno. Ne è nata un’ulteriore discussione culminata nell’aggressione: l’uomo ha estratto un cacciavite e ha colpito la donna all’inguine sinistro.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Carabinieri insieme al personale del 118. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso di Reggio Emilia; fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. L’aggressore è stato riconosciuto e identificato dai militari dell’Arma. Al termine delle verifiche e della ricostruzione dei fatti, il 38enne è stato denunciato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia per lesioni personali aggravate.