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Le caserme dell’Esercito accolgono “La Disfida di Bologna”

Bologna
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La gara ha visto la partecipazione di 40 autovetture storiche in un percorso che ha attraversato quattro caserme. L’evento è inserito nel calendario nazionale dell’Automotoclub Storico Italiano

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La Lancia Ardea in uscita dalla caserma “Viali”

Si è conclusa presso la caserma “Viali” di Bologna la manifestazione di regolarità per auto storiche “La Disfida di Bologna”, organizzata dai Club Bologna Auto Storiche e Auto e Moto Storiche (AMS) Bagni della Porretta, con la collaborazione del Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”.

Hanno partecipato all’evento, inserito nel calendario nazionale dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI), 40 autovetture storiche, impegnate in un percorso che ha attraversato quattro caserme dell’Esercito di Bologna, utilizzate come punti di transito e controllo tecnico.

La gara si è sviluppata lungo un itinerario che ha interessato la sede del Comando Brigata aeromobile “Friuli”, del 121° reggimento artiglieria controaerei “Ravenna”, del reggimento genio ferrovieri e del 2° reggimento sostegno AVES “Orione”.

Nel corso dell’iniziativa, le attività di rilevamento dei tempi sono state curate da cronometristi della Federazione Italiana Cronometristi (FICr), mentre la gestione dell’afflusso e del deflusso dei partecipanti è stata assicurata dall’organizzazione dei Club.

Partenza dalla caserma “Montezemolo”

















Redazione 1

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