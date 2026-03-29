Controlli dei carabinieri reggiani nell’area Pedemontana e della val d’Enza

Lo scorso 25 marzo, a partire dalle ore 16:00 e fino a tarda notte, i carabinieri delle stazioni di Albinea e Cavriago hanno svolto un’operazione mirata di controllo straordinario. L’attività è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto di reati predatori, della criminalità comune e del degrado urbano nel territorio comunale e nelle sue frazioni.

Durante il servizio, i militari hanno verificato la posizione di 50 persone e controllato 30 veicoli e motocicli, predisponendo posti di blocco nelle strade con maggiore traffico. Contestualmente, sono state elevate contravvenzioni per violazioni al codice della strada, prevalentemente riguardanti la sicurezza stradale. In totale, i carabinieri hanno emesso tre sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.853 euro, sequestrato un veicolo e ritirato una patente di guida. Nell’ambito dell’operazione, sono stati ispezionati due esercizi pubblici, dove non sono state riscontrate irregolarità. Inoltre, due persone sono state segnalate alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish, associato a uso privato non terapeutico. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

L’attività preventiva si è estesa anche ai casolari abbandonati, frequentemente occupati abusivamente nel periodo invernale da pregiudicati, clandestini e consumatori di droga. Durante i controlli, alcuni pregiudicati con precedenti legati a reati connessi alle sostanze stupefacenti sono stati identificati, ma le perquisizioni personali non hanno portato al ritrovamento di stupefacenti. L’operazione condotta nei territori dei Comuni di Albinea e Cavriago rientra in un piano di controlli mirati che sarà attuato anche in altre aree della provincia, con l’obiettivo di prevenire atteggiamenti illeciti e tutelare la sicurezza pubblica.