Alcune delle chiusure programmate su A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.
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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.
Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiusa la stazione di Imola, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza.