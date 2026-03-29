Al Teatro Celebrazioni di Bologna Marta Zoboli e Gianluca De Angelis con ‘Io e Gianlu’

Cosa succede quando l’incontro di una vita non segue il copione che ci saremmo aspettati? Arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna Io e Gianlu, con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis: la finta storia di una vera amicizia. In programma mercoledì 1 e giovedì 2 aprile alle 21.00, lo spettacolo è un racconto ironico, sgangherato e profondamente umano di una relazione che sfida ogni etichetta.

Attraverso un gioco di specchi tra realtà e finzione, il duo comico porta in scena un legame che, tra risate e situazioni assurde, rivela molto più di quanto inizialmente si pensi. Questa amicizia diventa il motore di ogni scena: un incontro che potrebbe trasformarsi in qualsiasi cosa. Amici? Amanti? Coinquilini? O addirittura colleghi? Le possibilità sono infinite, ma una cosa è certa: la loro relazione è tutt’altro che convenzionale.

Lo spettacolo nasce da una domanda universale: come si definisce un legame? Tra speed date improbabili e una convivenza forzata, i due protagonisti esplorano i confini sottili tra amicizia, amore e complicità. In una realtà che non ha bisogno di multiversi per complicarsi la vita, basta un affitto da dividere per scatenare il caos.

Il risultato è un ritratto generazionale irriverente che esplora tematiche come l’amore, il sesso e la complessa natura delle connessioni umane. In un mondo dove le relazioni sono spesso idealizzate, Marta e Gianluca mostrano una versione cruda, divertente e onesta della realtà: una storia di vite condivise e personalità contrastanti in cui la linea tra amicizia e “qualcosa di più” si fa ogni minuto più sfocata, invitandoci a ridere di noi stessi mentre cerchiamo risposte che – proprio come nella vita – non sono mai quelle corrette.

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