Sassuolo: riaprono le iscrizioni ai nidi d’infanzia

“Sassuolo è una città attrattiva per il lavoro che ancora offre, ma anche per i tanti servizi di supporto alle famiglie, come i Nidi.

Sono servizi che facilitano il compito dei genitori, perché permettono di affrontare con più serenità gli impegni lavorativi grazie alla presenza di educatrici qualificate e di operatori attenti. Non solo: il tempo che i bambini trascorrono nei Nidi è tempo di qualità, perché le attività educative offrono tanti stimoli ai bambini, che vivendo in comunità imparano a condividere, a confrontarsi, e migliorano le loro capacità.

I servizi nido sono indispensabili per le famiglie!

Come Amministrazione siamo orgogliosi di poter presentare una vasta gamma di scelte possibili: sono 5 le strutture comunali, a gestione diretta o in appalto, e 7 quelle private convenzionate. La bella novità del prossimo anno educativo è rappresentata anche dall’apertura della nuova struttura del polo S.Agostino, che sarà pronta ad accogliere i bambini , dai lattanti ai 6 anni” ricorda l’assessore Savigni.

Finalmente riaprono le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia per l’anno educativo 2026/2027

Si può fare domanda a partire da martedì 31 Marzo fino a venerdì 17 Aprile 2026 presentando richiesta online sul portale entranext https://portalesassuolo.entranext.it/home e potranno presentarla le famiglie dei bambini nati nel 2024, 2025 e entro il 30 giugno del 2026.

Ecco tutte le strutture presso le quali si potrà fare domanda :

NIDI COMUNALI GESTIONE DIRETTA:

Rodari – Via Indipendenza 15- Tel . 0536880652

Peter Pan Mezzavia – Via Braida 341 Tel.0536880670

NIDI COMUNALI IN APPALTO:

Nuovo Parco – Via Padova 22, Tel. 0536/880776

Nuovo Sant’Agostino – Via Trieste 69, Tel. 0536/880674

San Carlo – Via S.Marco 48, Tel. 0536/880672

NIDI PRIVATI CONVENZIONATI:

Babygiò – Via Cavallotti 132, Tel. 0536/582048

Cipì – Via Castelfidardo 20,Tel. 0536/582048

Gesù Bambino – Via SS. Consolata 105, Tel: 0536/872265

I Folletti – via Milazzo 117, Tel. 0536/811877

Il Girotondo – Via Montanara 124, Tel. 0536/804359

Il Sole e la Luna – Via Mazzini 170/D Tel. 0536/885251

San Giuseppe – Via Farosi, 26Tel. 0536/807962

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Sassuolo entro il 31 Maggio 2026.

Tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito del Comune di Sassuolo nella sezione Educazione e Formazione, Nidi d’infanzia (0-3 anni).