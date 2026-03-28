Sassuolo: messe a dimora 297 nuove piante

297 nuove piante messe a dimora nell’area verde del villaggio artigianale, compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa ed il Canale di Modena.

L’iniziativa, legata all’attuazione della legge “Un albero per ogni neonato”, ha visto questa mattina la messa a dimora di 297 nuove essenze arboree dedicate ai bambini nati e adottati nel corso del 2024.

L’area individuata, una superficie complessiva di oltre 15.000 mq compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Bassa e via Madrid, è già protagonista di un percorso di rinaturalizzazione avviato negli anni precedenti con i progetti “Mettiamo le radici per il futuro”. Con questo nuovo lotto di circa 3.650 mq, l’Amministrazione comunale completa il potenziamento di un vero e proprio “polmone verde” in un’area fortemente antropizzata, migliorando sensibilmente la qualità dell’aria e la biodiversità locale.

“Un intervento che rappresenta un impegno concreto per la salute dei nostri cittadini e per le nuove generazioni – ha commentato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Andrea Baccarani – non stiamo solo piantando alberi, ma stiamo costruendo un ecosistema capace di mitigare le temperature torride estive, assorbire CO2 e offrire rifugio alla fauna locale. È il nostro benvenuto ai nuovi nati del 2024: un bosco che crescerà insieme a loro”.

L’intervento prevede l’utilizzo di specie autoctone selezionate per la loro resilienza e capacità di integrazione paesaggistica. Le 297 piante, ritirate gratuitamente presso il vivaio forestale regionale di Scodogna, appartengono a sei varietà diverse: acero campestre, gelso bianco, gelso nero, melo selvatico, rovere e pero selvatico.

Per garantire il massimo attecchimento delle giovani piante, il progetto adotta soluzioni tecniche all’avanguardia:

Ogni esemplare sarà dotato di biodisco pacciamante per trattenere l’umidità, cannetta di tutoraggio per lo sviluppo verticale e tubi anti-lepre (shelter) per prevenire danni da fauna o mezzi meccanici.

Verrà realizzato un impianto a goccia collegato alla rete di via Berna, fondamentale per contrastare le siccità estive e garantire la sopravvivenza del bosco nei primi anni di vita.