PD Fiorano su inaugurazione Casanostra

Nella mattinata di oggi, Fiorano Modenese ha vissuto un momento di profondo valore

civile con l’inaugurazione del nuovo Centro della Legalità e del progetto di Housing

First “CasaNostra”. La struttura, intitolata alla memoria del Comandante Lorenzo

Mosto, sorge in un immobile dalla fortissima valenza simbolica: un edificio un tempo

appartenuto a un esponente della ’ndrangheta radicata nel territorio, oggi finalmente

restituito alla cittadinanza per fini sociali.

L’Housing First è un modello di intervento sociale d’avanguardia che ribalta la logica

assistenziale tradizionale: la casa non è più il traguardo finale di un lungo percorso di

recupero, diviene piuttosto il punto di partenza imprescindibile. Garantendo

immediatamente un’abitazione sicura e dignitosa a chi vive in condizioni di estrema

fragilità, si creano le basi stabili necessarie per attivare ogni altro percorso di

autonomia e reinserimento.

Tale intervento rappresenta dunque la sintesi perfetta della nostra visione di Comune:

una città che non arretra di fronte all’illegalità e che trasforma il male in bene comune.

Per il Partito Democratico fioranese, amministrare significa scegliere con netta

convinzione da che parte stare: dalla parte degli ultimi. Attraverso una solida rete del

sociale e l’applicazione del modello Housing First, abbiamo trasformato un simbolo del

malaffare in una soluzione residenziale all’avanguardia, restituendo dignità e stabilità

a chi è in difficoltà e dimostrando che la vera sicurezza si costruisce con l’integrazione

e il rispetto dei diritti.

«Vedere un bene confiscato alla criminalità – dichiara il gruppo consiliare dem –

trasformarsi in una casa per chi è più fragile è la risposta più forte che la politica possa

dare. Intitolare questo presidio a Lorenzo Mosto significa legare indissolubilmente il

valore della legalità a quello della giustizia sociale. Confermiamo il nostro impegno per

una Fiorano che presidia il territorio con servizi d’eccellenza, garantendo che nessuno

venga lasciato indietro. Questa è la nostra idea di comunità: accogliente, trasparente e

fermamente schierata contro ogni forma di mafia».