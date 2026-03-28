Nuova convenzione per Avis Sassuolo

“5.557 donazioni nel solo 2025, con 2.499 associati e un incremento di 73 soci nell’ultimo anno. Questi numeri testimoniano l’enorme lavoro svolto da AVIS Sassuolo.”

Con queste parole il Sindaco Matteo Mesini ha aperto questa mattina l’Assemblea AVIS, tenutasi all’Auditorium Bertoli, introducendo il rinnovo di una collaborazione storica formalizzata nell’ultima seduta di Giunta.

“AVIS Sassuolo è un modello. 2.500 donatori non sono un numero qualsiasi: sono una comunità che ha scelto di prendersi cura della salute pubblica in modo concreto, continuativo, silenzioso. Dietro ogni donazione di sangue e plasma c’è un impegno personale che tiene in piedi una parte del nostro sistema sanitario. Ma AVIS non è solo questo: è un’associazione viva, presente nelle manifestazioni sportive e sociali della città, con un’energia che va ben oltre la raccolta. Il volontariato non è solo un atto di generosità individuale — è un pilastro della nostra coesione sociale e della sicurezza sanitaria del territorio. Per Sassuolo, AVIS è una risorsa indispensabile che intendiamo sostenere con convinzione e continuità.”